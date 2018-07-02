В Киеве подросток-"зацепер" получил тяжелые ожоги из-за взрыва на крыше электрички

Медики диагностировали у пострадавшего ожоги 50% тела и госпитализировали его.

На станции "Киев-Волынский" в Соломенском районе Киева произошел взрыв на крыше электрички, вследствие которого пострадал подросток. Об этом сообщается на странице сообщества в Facebook dtp.kiev.ua.

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Отмечается, что инцидент произошел на крыше электрички направлением "Киев-Фастов", - после взрыва на пути упал обожженный подросток. Он пребывал в сознании.

На место прибыли медики, которые диагностировали у пострадавшего ожоги 50% тела и госпитализировали его. Спустя несколько минут движение электрички по маршруту возобновилось.

Как сообщал УНИАН, ранее в киевском метро погиб "зацепер".