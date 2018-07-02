В Киеве подросток-"зацепер" получил тяжелые ожоги из-за взрыва на крыше электрички
14:39, 02 июля 2018Происшествия
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Медики диагностировали у пострадавшего ожоги 50% тела и госпитализировали его.
Зацепера госпитализировали с тяжелыми ожогами / Фото facebook.com/dtp.kiev.ua
На станции "Киев-Волынский" в Соломенском районе Киева произошел взрыв на крыше электрички, вследствие которого пострадал подросток. Об этом сообщается на странице сообщества в Facebook dtp.kiev.ua.
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Отмечается, что инцидент произошел на крыше электрички направлением "Киев-Фастов", - после взрыва на пути упал обожженный подросток. Он пребывал в сознании.
На место прибыли медики, которые диагностировали у пострадавшего ожоги 50% тела и госпитализировали его. Спустя несколько минут движение электрички по маршруту возобновилось.
Как сообщал УНИАН, ранее в киевском метро погиб "зацепер".
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