Ночью в киевском метро погиб "зацепер"
08:41, 22 июня 2017Происшествия
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Трагедия произошла на "красной ветке", на перегоне "Левобережная" - "Дарница".
Зацепер погиб в 00:30 / фото УНИАН
Сегодня ночью в Киевском метро на перегоне "Левобережная" – "Дарница" погиб зацепер, который находился на крыше поезда.
Об этом сообщает пресс-служба метрополитена на своей странице в Facebook.
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«Сегодня, в половине первого ночи. Перегон "Левобережная" - "Дарница". Зацепер на крыше поезда. Летально», – говорится в сообщении.
«Призываем пассажиров не нарушать правила поведения в метрополитене и ценить свою жизнь!», – добавили в транспортном ведомстве.
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