Компот не сваришь: в Днепре женщина под видом сухофруктов продавала наркотики

Детективи изъяли у продавщицы 13 килограмм наркотического средства и большую сумму денег.

В Днепре на одном из центральных рынков города женщина под видом сухофруктов продавала наркотики - "маковую соломку".

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, детективы изъяли у продавщицы 13 килограмм наркотического средства и большую сумму денег.

"Вместо сухофруктов – маковая соломка: днепровские детективы изъяли у продавщицы большую партию наркотиков. 13кг маковой соломки, 6,5 тысяч долларов и 170 тысяч гривен изъяли полицейские из-под прилавка у женщины, которая продавала сухофрукты на одном из центральных рынков города", - говорится в сообщении.

Как выяснили полицейские, женщина арендовала 2 торговых места для продажи сухофруктов. Кроме этого, сбывала наркотическое средство «маковая соломка».

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 УКУ (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Изъятые наркотики отправлены на экспертизу.

Как сообщал УНИАН, в Киеве задержали патрульного полицейского, причастного к сбыту наркотиков.