В Киеве задержан патрульный полицейский, причастный к сбыту наркотиков (фото)
15:23, 25 июня 2018Происшествия
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В его автомобиле выявлено 100 г амфетамина.
В Киеве задержан патрульный полицейский, причастный к сбыту наркотиков / фото facebook.com/ukrainews
В Киеве задержан патрульный полицейский, причастный к сбыту наркотиков.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, проверяя информацию о причастности работника полиции к сбыту наркотиков, правоохранители провели осмотр его автомобиля и выявили пакет, в котором находилось около 100 г амфетамина.
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31-летнему работнику полиции сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Готовится ходатайство в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.
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