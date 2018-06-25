В Киеве задержан патрульный полицейский, причастный к сбыту наркотиков (фото)

В его автомобиле выявлено 100 г амфетамина.

В Киеве задержан патрульный полицейский, причастный к сбыту наркотиков.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, проверяя информацию о причастности работника полиции к сбыту наркотиков, правоохранители провели осмотр его автомобиля и выявили пакет, в котором находилось около 100 г амфетамина.

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31-летнему работнику полиции сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Готовится ходатайство в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.