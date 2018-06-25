В Киеве арестованы брачный аферист и конвоир, который помог ему бежать

Уроженец Молдовы, который 23 июня бежал из-под стражи и вскоре был задержан, арестован на 2 месяца, а полицейскому суд избрал домашний арест.

В Киеве брачный аферист и конвоир, который помог ему бежать, арестованы на два месяца.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

«По ходатайству Киевской местной прокуратуры №4 уроженцу Республики Молдова Бурлаку А.С., который 23 июня 2018 года бежал из-под стражи и вскоре был задержан, Днепровским районным судом Киева избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца», - говорится в сообщении.

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Его сообщнику - сотруднику Днепровского управления полиции ГУНП Украины в Киеве, который осуществлял конвоирование и своими действиями способствовал бегству подозреваемого, суд избрал круглосуточный домашний арест на тот же срок.

В прокуратуре отметили, что правоохранитель полностью признает свою вину и сотрудничает со следствием.

Следствие в уголовном производстве продолжается, добавили в ведомстве.