В Киеве во время конвоирования сбежал ранее судимый аферист

К поискам злоумышленника привлечены все наряды столичных правоохранителей, ориентировки переданы в другие регионы.

В Киеве сегодня во время конвоирования сбежал из-под стражи ранее судимый аферист.

Как сообщили УНИАН в Отдел коммуникации полиции Киева, Днепровским управлением полиции разыскивается Бурлаку Александр Симон, 1986 г.р., который 23 июня совершил побег из-под стражи.

Мужчина - ранее судимый Луцким городским судом Волынской области за совершение мошенничества и подделку документов.

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В рамках уголовного производства, находящегося в производстве Днепровского управления полиции, подозревается в совершении уголовных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник является брачным аферистом, он знакомился с женщинами и обворовывал их: у семьи одной потерпевшей выманил 60 тыс. долл.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту побега из-под стражи (ст. 393 УК). Кроме того, назначено служебное расследование в отношении действий полицейских, которые осуществляли конвоирование.