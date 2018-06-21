Под Киевом Mercedes протаранил автобус: куски машин разлетелись на несколько метров (видео)

21:51, 21 июня 2018
Происшествия
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На Киевщине внедорожник протаранил автобус / скриншот

В результате аварии у автобуса снесло переднюю часть кузова, внедорожник отлетел на десяток метров от места столкновения и врезался в отбойник. Видео с последствиями жуткого ДТП опубликовали в сообществе "Киев оперативный" в Facebook.

На данный момент точное количество жертв и пострадавших неизвестно, однако, отмечается, что пострадавшие есть.

"Ужасное ДТП с пострадавшими на трассе Киев-Харьков, возле поворота на Березань: автобус vs Mercedes. Причины и последствия аварии выясняются. На месте работают правоохранители, спасатели ГСЧС и врачи скорой", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 18 июня на 180 км трассы Киев-Харьков на Полтавщине автомобиль Audi на большой скорости въехал в отбойник. В результате столкновения авто загорелось. Девушка-пассажир скончалась на месте, водитель умер в больнице.

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Теги: #ДТП#автобус#Киевская область