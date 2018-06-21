Под Киевом Mercedes протаранил автобус: куски машин разлетелись на несколько метров (видео)
На трассе Киев-Харьков у поворота на город Березань Киевской области столкнулись автобус и внедорожник Mercedes.
В результате аварии у автобуса снесло переднюю часть кузова, внедорожник отлетел на десяток метров от места столкновения и врезался в отбойник. Видео с последствиями жуткого ДТП опубликовали в сообществе "Киев оперативный" в Facebook.
На данный момент точное количество жертв и пострадавших неизвестно, однако, отмечается, что пострадавшие есть.
"Ужасное ДТП с пострадавшими на трассе Киев-Харьков, возле поворота на Березань: автобус vs Mercedes. Причины и последствия аварии выясняются. На месте работают правоохранители, спасатели ГСЧС и врачи скорой", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 18 июня на 180 км трассы Киев-Харьков на Полтавщине автомобиль Audi на большой скорости въехал в отбойник. В результате столкновения авто загорелось. Девушка-пассажир скончалась на месте, водитель умер в больнице.