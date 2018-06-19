За рулем сгоревшей на Полтавщине Audi был харьковский бизнесмен, он погиб в больнице - СМИ (фото)

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство.

Водитель автомобиля Audi, который в результате ДТП на Полтавщине попал в реанимацию, скончался в больнице.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавской области, 37-летняя пассажирка автомобиля погибла в результате полученных травм, а не сгорела, как ранее сообщали СМИ.

"Сейчас по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких лиц открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины", - сообщили в полиции.

Как стало известно изданию «Полтавщина» из собственных источников, за рулем погиб 45-летний харьковский предприниматель Александр Яковенко, основатель и действующий владелец одной из строительных фирм, которая занималась ремонтом дорог в Полтавской области.

Издание также сообщает, что по словам свидетеля ДТП, девушка-пассажир автомобиля была еще жива, когда люди, которые проезжали мимо, вытащили ее из авто. Скорая приехала через 25 минут после вызова, пожарные - через полчаса.

Как сообщал УНИАН, 18 июня на 180 км трассы Киев-Харьков на Полтавщине автомобиль Audi на большой скорости въехал в отбойник. В результате столкновения авто загорелось. Девушка-пассажир скончалась на месте, водителя доставили в реанимацию.