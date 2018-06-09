В Запорожье в ДТП погибли супруги, пострадали трое детей

Всего во время столкновения трех автомобилей пострадали четверо человек.

В Запорожье в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, 4 получили травмы, из них трое детей.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области, утром в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на Набережной магистрали в Запорожье произошло ДТП.

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Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что во время движения столкнулись три автомобиля: ВАЗ 2110, «Рено» и ВАЗ 2108.

В результате ДТП погибли мужчина и женщина, которые находились в автомобиле ВАЗ 2108.

Как выяснилось в ходе предварительного расследования, травмировались еще 4 человека. Троих детей (2005, 2006 и 2007 годов рождения) из автомобиля ВАЗ 2108 и водителя легковушки «Рено», еще до прибытия подразделений ГСЧС, авто скорой медицинской помощи госпитализировали.

По факту происшествия сотрудники полиции осуществляют расследование. Как передает 061.ua, погибшие - муж и жена.

Ранее под Киевом произошло масштабное ДТП, столкнулись автобус и два грузовика.