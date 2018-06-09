Под Киевом произошло масштабное ДТП: столкнулись автобус и два грузовика (фото)

Авария случилась на Гостомельском шоссе в направлении Бучи. Из-за нее на дороге сформировалась пробка почти в 4 километра.

Под Киевом возле поворота на Ирпень произошло масштабное ДТП с участием пассажирского автобуса и двух грузовиков.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua. Информации о пострадавших пока нет. Во время поворота на Ирпень в пассажирский автобус врезалась фура. От удара автобус "влетел" в грузовик.

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Авария случилась на Гостомельском шоссе в направлении Бучи. Из-за нее на дороге сформировалась пробка почти в 4 километра, передает ТСН.

Ранее в Киеве пьяная компания на автомобиле врезалась в столб, части машины разлетелись на 20 метров.