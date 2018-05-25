На Киевщине глава сельсовета требовал 90 тысяч долларов взятки

Детективы изъяли у чиновника деньги в ходе обыска 24 мая.

Председатель одного из сельских советов Киево-Святошинского района Киевской области требовал неправомерную выгоду в размере 90 тыс. долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

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«Чиновник по предварительному сговору с пособником (физическим лицом) требовал и получил неправомерную выгоду в размере 90 тыс. долл. США от другого физического лица. Неправомерная выгода, полученная за утверждение детального плана территории усадебной жилой застройки ориентировочной площадью 90 га в Киевской области и совершение действий для подписания соответствующего решения сельсовета», - говорится в сообщении.

Председателю сельсовета сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 («Получение неправомерной выгоды») Уголовного кодекса Украины, а пособнику - в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 УК Украины.

24 мая во время обыска детективами обнаружен и изъят предмет неправомерной выгоды в размере 90 тысяч долларов. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области полиция задержала на взятке главу райсовета.