Погоня, ДТП и разбросанные деньги: в Запорожской области задержали на взятке главу райсовета (фото)

Пытаясь уничтожить доказательства и скрыться, злоумышленник устроил ДТП и повредил машину полицейского.

УНИАН. Сотрудники прокуратуры Запорожской области совместно с Управлением защиты экономики ГУ Нацполиции в Запорожской области задержали на взятке главу Веселовского районного совета, а также директора комунального предприятия «Райселькоммунхоз».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Чиновников подозревают в том, что они требовали и получили 100 тыс. грн взятки за оформление документов на право пользования земельным участком.

Подозреваемых задержали сегодня, 24 мая.

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По данным прокуратуры, указанные должностные лица создали условия, при которых детский лагерь, расположенный на побережье Азовского моря, отошел в пользование КП «Райселькоммунхоз». Затем через решение районного совета земельные участки лагеря начали передавать в собственность субъектов хозяйствования. Деньги, полученные от продажи участков, директор КП «Райселькоммунхоз» и глава райсовета делили пополам.

Сотрудники прокуратуры и полиции задокументировали факт вымогательства директором КП и получения им в служебном помещении Веселовского районного совета части неправомерной выгоды в размере 60 тыс. грн за земельный участок.

Также правоохранители зафиксировали распределение денег между директором КП и председателем районного совета, после чего вышеуказанные фигуранты были задержаны.

При этом глава Веселовского районного совета, с целью уничтожения следов преступления и причастности к вымогательству и получению неправомерной выгоды, повредил часть денежных купюр и оказал сопротивление работникам полиции, пытаясь скрыться с места происшествия на своем авто.

Правоохранители задержали злоумышленника, однако последний совершил ДТП и повредил автомобиль, принадлежащий работнику полиции.

Денежные средства, полученные злоумышленниками как неправомерная выгода, изъяты и осмотрены. В настоящее время следственные действия на месте происшествия продолжаются.