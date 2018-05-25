"Шавка подзаборная": в Киеве на пляже старушка с палкой набросилась на девушек (видео)

После нескольких ударов палкой одна из девушек не выдержала и облила пожилую женщину из бутылки.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

В Оболонском районе Киева на пляже старушка с палкой набросилась на двух молодых девушек.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал пользователь Антон Ковалишин.

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Судя по записи, пожилую женщину возмутило курение девушек на пляже, поэтому она решила их выгнать. Старушку поддержали другие отдыхающие женщины - они начали оскорблять девушек: "Шавка подзаборная. Пр**титутка".

Как сообщал УНИАН, один из патрульных во время попытки задержания "буйной" девушки на авто в Ржищеве Киевской области хотел разбить стекло автоматом, но оружие осталось в машине водителя-беглеца, упав на заднее сиденье.