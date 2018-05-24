Появились новые подробности эпичной погони копов за девушкой в Ржищеве (видео)

18:37, 24 мая 2018
Происшествия
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Полицейский рьяно бросался под колеса авто, потеряв автомат / Скриншот facebook.com/vlad.lebedinets

Один из патрульных во время попытки задержания "буйной" девушки на авто в Ржищеве Киевской области хотел разбить стекло автоматом, но оружие осталось в машине водителя-беглеца, упав на заднее сиденье.

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Ранее сообщалось, что патрульная полиция применила огнестрельное оружие при задержании подозрительного автомобиля в Ржищеве Киевской области - девушка начала ездить вокруг копов, но не останавливалась. 

Позже стало известно, что девушка за рулем ВАЗ-21099, которую со стрельбой вынуждены были останавливать патрульные полицейские, находилась в состоянии наркотического опьянения.

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Теги: #погоня#Киевская область