Появились новые подробности эпичной погони копов за девушкой в Ржищеве (видео)
18:37, 24 мая 2018Происшествия
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Как можно увидеть на видео, автомат патрульного "улетел" на заднее сиденье авто девушки-беглеца.
Полицейский рьяно бросался под колеса авто, потеряв автомат / Скриншот facebook.com/vlad.lebedinets
Один из патрульных во время попытки задержания "буйной" девушки на авто в Ржищеве Киевской области хотел разбить стекло автоматом, но оружие осталось в машине водителя-беглеца, упав на заднее сиденье.
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Ранее сообщалось, что патрульная полиция применила огнестрельное оружие при задержании подозрительного автомобиля в Ржищеве Киевской области - девушка начала ездить вокруг копов, но не останавливалась.
Позже стало известно, что девушка за рулем ВАЗ-21099, которую со стрельбой вынуждены были останавливать патрульные полицейские, находилась в состоянии наркотического опьянения.
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