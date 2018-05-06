В Одессе мошенники шантажируют руководителей медучреждений

Мошенники звонят от имени руководства прокуратуры и требуют вознаграждение за решение вопросов по устранению возможных нарушений закона.

В Одессе неизвестные шантажируют глав медучреждений, представляясь руководством областной прокуратуры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, сегодня прокуратура области начала расследование по факту мошеннических действий неустановленных лиц.

«Мошенники обманывают сотрудников медицинских учреждений Одессы - звонят от имени руководства прокуратуры области и незаконно требуют вознаграждение. За эти средства злоумышленники предлагают помочь в решении вопросов по устранению возможных нарушений закона в деятельности медучреждений», - рассказали в пресс-службе.

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В ведомстве отметили, что сейчас правоохранительные органы работают над установлением местонахождения преступников и прекращением незаконной деятельности.

Ранее журналисты рассказали, как мошенники зарабатывают деньги на пожертвованиях для лечения детей. Мошенники создают фейковые страницы в соцсетях, где указывают свои номера карт для перевода средств, поэтому деньги благотворителей до детей не доходят.