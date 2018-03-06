Журналисты рассказали, как мошенники зарабатывают деньги на пожертвованиях для лечения детей (видео)

Мошенники создают фейковые страницы в соцсетях, где указывают свои номера карт для перевода средств, поэтому деньги благотворителей до детей не доходят.

Благотворительность для одних – спасение, но для мошенников - золотая жила. Желающих нажиться на чужой беде хоть отбавляй.

Телеведущий Дмитрий Комаров и его помощница-благотворительница Елена Семилет тревожатся - они уже три года собирают деньги на спасение детей. И в это же время находятся те, для кого истории о смертельно больном ребенке - лишь повод подзаработать, говорится в сюжете программы "Гроші".

Они говорят что иногда бывает слишком поздно для спасения, а сложнее всего понимать то, что всех не спасти.

Дмитрий Комаров все чаще сталкивается с мошенниками. Бывало, что одним постом в соцсети он собирал 3 млн грн за три дня. Мошенникам это не дает покоя, поэтому они прибегают к различным махинациям, чтобы прибрать к рукам эти деньги.

В сети они множат страницы от имени Комарова. На фейковых страницах меняют номер карты куда нужно бросать деньги. Фейковые страницы обнаружить сложно - ибо они работают только день - потом их удаляют.

Семилет также прошла через болезнь своего сына и также собирала средства для лечения лейкоза и после лечения мальчик уже был дома. Однако впоследствии увидела в интернете пост со своим сыном и просьбой перевести деньги для его лечения.

Для тех, кто стремится помочь, Комаров советует копировать только тот номер карты который указан в первоисточнике и быть внимательным перед тем как отправить деньги на спасение ребенка.