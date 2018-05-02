Появилось новое видео нападения на нардепа Найема

На виде зафиксирован момент начала конфликта.

Нардеп, член Коллегии МВД Украины Антон Геращенко обнародовал видео с камер наблюдения на Бессарабской площади, на котором зафиксирован момент подготовки к нападению на народного депутата Мустафу Найема.

Видео Геращенко выложил на своей странице в Facebook.

"Считаю, что это видео начала подготовки к нападению на Мустафу Найема поможет следствию установить истину", - подписал видео Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля между Найемом и четырьмя парнями произошел конфликт. Найем не пропустил водителя на Mercedes G-Wagen, тот вызвал "своих ребят" на BMW, в ходе спора народный депутат получил несколько ударов в лицо - в результате у него сломана челюсть и сотрясение мозга.

Полиция задержала троих нападавших, четвертый объявлен в розыск. Как стало известно, задержанные - граждане РФ, кавказцы, одному из них нет 20 лет, остальные старше.

Одному из нападавших суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.