У Найема диагностировали сотрясение мозга

Попытки повлиять на врачей с целью изменения диагноза не будут иметь успеха, подчеркнула депутат Червакова.

Врачи диагностировали сотрясение мозга у избитого на днях народного депутата Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафы Найема.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщила народный депутат от «БПП» Ольга Червакова.

«Сегодня утром состоялся консилиум врачей, который четко и однозначно подтвердил диагноз - сотрясение мозга. Это означает, что любые попытки фигурантов этого уголовного производства повлиять на врачей с целью изменения диагноза или уменьшения от последствий, не будут иметь успеха», - сказала парламентарий.

Червакова добавила, что в коллегиальном решении врачей говорится о сотрясении мозга средней тяжести. «Я надеюсь, что этот диагноз не будет ставиться никем под сомнение», - отметила она.

Читайте такжеОдного из подозреваемых в нападении на Найема отправили под домашний арест

Как сообщал УНИАН, 30 апреля в центре Киева автомобиль Найема подрезал Mercedes, началась ссора. В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. В ходе конфликта один из незнакомцев ударил депутата в лицо. Злоумышленники с места происшествия скрылись. Найема госпитализировали и впоследствии прооперировали.

Правоохранители по подозрению в нападении задержали троих мужчин. Двое из них имеют гражданство РФ и находятся на территории Украины на основании свидетельств о временном проживании, еще один - гражданин Украины.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Четвертый подозреваемый в нападении на депутата Магомед-Амин Саитов. Ему заочно объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 296 (хулиганство) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины, и он объявлен в розыск. Как сообщил член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко, Саитов в день совершения преступления вылетел самолетом в Баку.

Сегодня, 2 мая, одному из задержанных - Магомеду-Салиху Саитову судом избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом покидать место жительства. Судья обязал Саитова носить электронный браслет, а также сдать паспорта на срок до 30 июня 2018 года.