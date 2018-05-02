Четвертого подозреваемого в избиении Найема объявили в розыск

Сразу после инцидента подозреваемый самолетом вылетел в Баку.

Четвертый подозреваемый в нападении на народного депутата Украины Мустафу Найема объявлен в розыск.

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Как сообщил член коллегии Министерства внутренних дел Украины, народный депутат Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook, четвертый подозреваемый в нападении на депутата Магомед Саитов в тот же день вылетел в Баку.

«Очевидно, что решение купить билет на самолёт через 15-20 минут после нападения на Мустафу, не могло быть простым совпадением. Я в такие совпадения не верю», - отметил Геращенко и добавил, что Саитов будет объявлен в международный розыск через Интерпол.

На сайте МВД Украины в разделе «Розыск лиц, скрывающихся от органов власти» есть информация о том, что Магомед-Амин Саитов, 1989 года рождения, который пропал 1 мая, разыскивается Шевченковским управлением полиции ГУНП в г. Киеве по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 30 апреля в центре Киева избили народного депутата Украины Мустафу Найема. В Сети опубликовали видео инцидента на дороге, после которого народного депутата Мустафу Найема ударили в лицо. Произошедшее квалифицировали как хулиганство, троих участников задержали, сообщили в полиции Киеве.

В результате стычки на дороге 30 апреля Мустафа Найем получил телесные повреждения, у него диагностировали перелом челюсти и сотрясение мозга, он перенес операцию.

Как сообщалось, одним из участников конфликта, который нанес телесные повреждения народному депутату Мустафе Найему и скрылся с места происшествия, может быть Магомед-Амин Саитов. После инцидента он успел вылететь из страны.

Правоохранители по подозрению в нападении задержали трех мужчин. Двое из них имеют гражданство РФ и находятся на территории Украины на основании свидетельств о временном проживании, еще один - гражданин Украины. Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.