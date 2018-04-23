В Киеве девушка на парковке протаранила шесть авто и въехала в магазин
В Киеве автомобиль BMW с польской регистрацией протаранил четыре авто на паркинге строительного гипермаркета, и врезался в витрину.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.
"По словам свидетелей, девушка за рулем БМВ польской регистрации протаранила четыре авто на паркинге и остановилась в витрине Эпицентра. Говорит, запал каблук, не могла тормозить", - говорится в сообщении.
"Реально повезло водителю KIA, который в последний момент отпрыгнул от авто, поскольку его зажало бы между своим авто и Ford" - пишет "Киев оперативный".
Как рассказала 22-летняя Валерия в комментарии ТСН, позавчера она только получила водительские права. Говорит, что парковки - ее страх, однако сегодня пришлось заехать.
В повороте она задела первое авто, запаниковала и не смогла остановить автомобиль. Нажав педаль газа, поехала дальше, задела еще шесть автомобилей и остановилась только, когда была уже в витрине магазина.