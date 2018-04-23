В аэропорту Одессы у иностранца нашли кокаина на 400 тысяч долларов

Суд избрав задержанному иностранцу меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 5 миллионов гривень.

В международном аэропорту «Одесса» правоохранители задержали иностранца с 4 кг кокаина стоимостью 400 тыс. долл.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСБУ в Одесской области, накануне сотрудники спецслужбы совместно с таможенниками под процессуальным руководством прокуратуры изъяли в аэропорту 4 кг кокаина у иностранного наркокурьера.

Отмечается, что правоохранители получили информацию от партнеров из стран Евросоюза о существовании контрабандного наркоканала. При осмотре багажа пассажира самолета, который прибыл в Украину из одной из стран Ближнего Востока, сотрудники спецслужбы изъяли два пакета с порошком белого цвета, скрытых в личных вещах. Экспресс-исследование порошка дало положительную реакцию на кокаин, стоимость наркотика по ценам «черного рынка» составляет 400 тыс. долл.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотиков) Уголовного кодекса Украины. Следователи Службы безопасности Украины сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления. Решением Приморского райсуда Одессы задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 5 млн гривень.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

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