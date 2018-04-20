"Наркотическая TESLA": во Львове продавали "экстази" под логотипом автомобильной компании (фото)

Общий вес изъятого вещества составляет более полукилограмма. Стоимость составляет около трехсот тысяч гривень.

У 28-летнего львовянина правоохранители обнаружили полиэтиленовые пакеты с белым порошкообразным веществом, внешне похожей на психотропное вещество «амфетамин». Также изъято более пятидесяти таблеток с маркировкой «TESLA», похожих на «экстази».

Об этом сообщили в полиции области. Общий вес изъятого вещества составляет более полукилограмма. Стоимость изъятых психотропных веществ по ценам «черного» рынка составляет около трехсот тысяч гривен.

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Сейчас решается вопрос правовой квалификации преступления согласно нормам Уголовного кодекса Украины, проводятся первоочередные следственные действия.

Ранее стало известно, что в Одессе во время обыска правоохранители изъяли у местного жителя оружие и наркотики.