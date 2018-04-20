"Наркотическая TESLA": во Львове продавали "экстази" под логотипом автомобильной компании (фото)

15:17, 20 апреля 2018
Происшествия
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Стоимость изъятых психотропных веществ по ценам «черного» рынка составляет около трехсот тысяч гривен / фото lv.npu.gov.ua

Об этом сообщили в полиции области. Общий вес изъятого вещества составляет более полукилограмма. Стоимость изъятых психотропных веществ по ценам «черного» рынка составляет около трехсот тысяч гривен.

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Сейчас решается вопрос правовой квалификации преступления согласно нормам Уголовного кодекса Украины, проводятся первоочередные следственные действия.

Ранее стало известно, что в Одессе во время обыска правоохранители изъяли у местного жителя оружие и наркотики.

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Теги: #Львов#наркотики#Tesla