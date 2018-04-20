В Ивано-Франковске пьяный священник убегал от патрульных и устроил ДТП (фото)

Водитель не остановился по требованию патрульной полиции. За ним погнались несколько экипажей правоохранителей.

В Ивано-Франковске вечером 19 апреля на перекрестке улиц Грушевского и Василиянок священник за рулем "Шкоды" не остановился по требованию патрульной полиции. За ним погнались несколько экипажей правоохранителей.

Об этом сообщает местное издание "Галка".

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Во время погони 43-летний водитель столкнулся с грузовиком на перекрестке улиц Галицкая - Калужское шоссе и был вынужден остановиться.

В машине кроме мужчины была пассажирка, которая получила травмы - первую помощь ей ​​оказали правоохранители. У водителя имелись признаки алкогольного опьянения. Драгер показал 1,19 промилле.

Как стало известно, водителем оказался священник из Калуша.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине священника лишили сана за разглашение исповеди.