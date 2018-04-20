В Ивано-Франковске пьяный священник убегал от патрульных и устроил ДТП (фото)
11:00, 20 апреля 2018Происшествия
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Водитель не остановился по требованию патрульной полиции. За ним погнались несколько экипажей правоохранителей.
Священник въехал в грузовик / "Галка"
В Ивано-Франковске вечером 19 апреля на перекрестке улиц Грушевского и Василиянок священник за рулем "Шкоды" не остановился по требованию патрульной полиции. За ним погнались несколько экипажей правоохранителей.
Об этом сообщает местное издание "Галка".
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Во время погони 43-летний водитель столкнулся с грузовиком на перекрестке улиц Галицкая - Калужское шоссе и был вынужден остановиться.
В машине кроме мужчины была пассажирка, которая получила травмы - первую помощь ей оказали правоохранители. У водителя имелись признаки алкогольного опьянения. Драгер показал 1,19 промилле.
Как стало известно, водителем оказался священник из Калуша.
У водителя имелись признаки алкогольного опьянения / "Галка"
Как сообщал УНИАН, на Львовщине священника лишили сана за разглашение исповеди.
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