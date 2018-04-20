В Ивано-Франковске пьяный священник убегал от патрульных и устроил ДТП (фото)

11:00, 20 апреля 2018
Происшествия
513

Об этом сообщает местное издание "Галка".

Читайте такжеОтказ священника отпевать ребенка: боец АТО рассказал подробности избиения возле церкви УПЦ МП в Запорожье

Во время погони 43-летний водитель столкнулся с грузовиком на перекрестке улиц Галицкая - Калужское шоссе и был вынужден остановиться.

В машине кроме мужчины была пассажирка, которая получила травмы - первую помощь ей ​​оказали правоохранители. У водителя имелись признаки алкогольного опьянения. Драгер показал 1,19 промилле.

Как стало известно, водителем оказался священник из Калуша.

&quot;Галка&quot;

Как сообщал УНИАН, на Львовщине священника лишили сана за разглашение исповеди.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП#священник