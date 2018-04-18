На Львовщине священника лишили сана за разглашение исповеди (видео)

Священник уверяет, что исповеди не рассказывал, а лишь озвучил общеизвестный факт.

На Львовщине священника греко-католической церкви лишили сана за разглашение исповеди.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Четыре года длилось расследование, в процессе задействовали даже священнослужителей из Ватикана. Сам бывший священник вины за собой не чувствует.

"О грехах Ивана Федунива четыре года назад узнало все село. Как-то в Народном доме люди организовали собрание. Присутствовал и тогдашний игумен храма. Говорит, между ним и батюшкой возник спор. И священник, мол, не сдержался и разболтал исповедь. После этого желание исповедоваться у мужчины исчезло", - говорится в сюжете.

Читайте такжеЭксперт прокомментировал скандальное заявление российского священника об оккупации Левобережной Украины (видео)

«Об этом грехе знали все люди. Это не было тайной. Если знали все люди, то какая может быть исповедь. Он оскорблял мою жену в народном доме, я ему сказал пару слов, посмотрите на себя, сколько у вас было любовниц», – оправдывается священник.

Стрыйская епархия решила лишить отца Ивана Сивака сана. Исповедь скольких верующих была разглашена, в епархии не рассказывают, потому что это тоже тайна. А вот бывший отец Иван Сивак уже нанял адвоката. Хочет, чтобы епархия и Ватикан пересмотрели свое решение.

Ранее в Запорожье священника Московского патриархата - Игоря Савву - лишили прихода за проукраинскую позицию.