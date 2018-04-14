На Харьковщине школьница покончила жизнь самоубийством

Школьницу сначала госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы, потом перевели в областной детской клинической больнице Харькова, однако спасти ее медикам не удалось.

В Харьковской области 15-летняя школьница покончила жизнь самоубийством, отравившись таблетками.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции Украины в Харьковской области, о происшествии, случившемся сегодня, 14 апреля, в Змиевский отдел полиции заявила дежурная медсестра местной больницы.

Школьницу госпитализировали в реанимационное отделение Змиевской больницы, впоследствии перевели в областную детскую клиническую больницу города Харькова. Однако спасти девушку медикам не удалось.

Бабушка несовершеннолетней рассказала правоохранителям, что внучка попросила ее вызвать скорую медицинскую помощь тому, что у нее заболел живот. Врачам школьница не призналась в употреблении лекарственных препаратов. Однако при осмотре дома, под кроватью девушки, работники полиции обнаружили пустые блистеры из-под таблеток разных медицинских средств.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса с пометкой «самоубийство». Обстоятельства устанавливаются.