Чиновник из Черкасской области повесился на окне собственного кабинета (видео)

Чиновник обвинил свое руководство, брата и даже родную мать. Поступок мужчины не понимают ни коллеги, ни семья.

В последнем в жизни письме Вячеслав Власенко обвинил свое руководство, брата и даже родную мать. Письмо создал ночью на работе, распечатал, разнес по кабинетам и совершил самоубийство. Поступок мужчины не понимают ни коллеги, ни семья. В гости к родным он не ездил, телефон на праздники выключал.

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