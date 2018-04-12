Чиновник из Черкасской области повесился на окне собственного кабинета (видео)
21:04, 12 апреля 2018Происшествия
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Чиновник обвинил свое руководство, брата и даже родную мать. Поступок мужчины не понимают ни коллеги, ни семья.
В последнем в жизни письме Вячеслав Власенко обвинил свое руководство, брата и даже родную мать. Письмо создал ночью на работе, распечатал, разнес по кабинетам и совершил самоубийство. Поступок мужчины не понимают ни коллеги, ни семья. В гости к родным он не ездил, телефон на праздники выключал.
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