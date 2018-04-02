Посреди дня из киевской многоэтажки выпрыгнул мужчина

По словам соседей, покончил с собой 47-летний житель подъезда.

В спальном районе Киева, на Троещине, посреди дня с 16-этажки выпрыгнул мужчина.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Соседи услышали громкий грохот и обнаружили, что упавшее тело повредило металлический козырек, который более чем на час заблокировал входные двери. Медики утверждают, что шансов выжить у самоубийцы не было.

Соседи рассказывают, что покончил с собой 47-летний житель подъезда. Почему он решил распрощаться с белым светом, пока никто не знает.

Ранее сообщалось, что тело молодого парня с огнестрельным ранением в голову было обнаружено в Одессе на склоне недалеко от Французского бульвара.