Посреди дня из киевской многоэтажки выпрыгнул мужчина
22:54, 02 апреля 2018Происшествия
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По словам соседей, покончил с собой 47-летний житель подъезда.
На Троещине мужчина совершил самоубийство / фото УНИАН
В спальном районе Киева, на Троещине, посреди дня с 16-этажки выпрыгнул мужчина.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Соседи услышали громкий грохот и обнаружили, что упавшее тело повредило металлический козырек, который более чем на час заблокировал входные двери. Медики утверждают, что шансов выжить у самоубийцы не было.
Соседи рассказывают, что покончил с собой 47-летний житель подъезда. Почему он решил распрощаться с белым светом, пока никто не знает.
Ранее сообщалось, что тело молодого парня с огнестрельным ранением в голову было обнаружено в Одессе на склоне недалеко от Французского бульвара.
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