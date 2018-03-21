Жительнице Киевщины, которая в состоянии опьянения "заминировала" Верховную Раду, грозит до 6 лет тюрьмы

39-летняя женщина сообщила о минировании с мобильного телефона.

Полиция задержала 39-летнюю жительницу Киевской области, которая 20 марта «заминировала» Верховную Раду.

Как сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве, вчера вечером в дежурную часть Печерского управления столичной полиции поступило анонимное сообщение о том, что здание парламента заминировано.

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Работники Управления государственной охраны обследовали помещения, а специалисты взрывотехнической службы полиции - прилегающую территорию. При осмотре взрывчатых веществ и устройств не обнаружено.

По словам начальника Печерского теруправления полиции столицы Андрея Дуброва, женщина, сделавшая это сообщение, проживает в одном из сел Киевской области, и на тот момент находилась в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители доставили ее в управление киевской полиции.

"39-летняя жительница Киевской звонила по спецлинии 102 в состоянии алкогольного опьянения, спецприбор показал 1,4 промилле. Мобильный телефон, с которого совершен звонок, изъят. Решается вопрос об объявлении подозрения женщине в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности", - сообщил Дубров.

Задержанная ранее уже придумывала истории о других преступлениях, преимущественно кражах, за что полиция Киевской области привлекла ее к административной ответственности. За ложное сообщение о минировании Верховной Рады женщине грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.

В то же время, как сообщал УНИАН, 20 марта днем представители госохраны с собаками проводили осмотр кулуаров Верховной Рады. Также здание парламента проверяли с помощью специальных устройств для выявления взрывчатых предметов. Представители охраны отказывались от объяснений, с чем связана проверка.

Позже руководитель Управления государственной охраны Валерий Гелетей сообщил, что меры безопасности в Верховной Раде «немного усилены» в связи с последними событиями. Гелетей заметил, что проверяется не только здание парламента, но и «все места возле Верховной Рады». Он сообщил, что в результате осмотра помещений ВР посторонних опасных предметов не обнаружено.