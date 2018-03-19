В Верховной Раде с собаками ищут взрывчатку

Здание парламента проверяется с помощью специальных устройств, которые обнаруживают взрывчатые предметы.

Несколько представителей государственной охраны с собаками проверяют кулуары Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, почти все руководство охраны парламента находится в кулуарах.

Кроме того, здание парламента проверяется с помощью специальных устройств, которые обнаруживают взрывчатые предметы.

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Представители охраны отказываются от объяснений, с чем связана проверка.

Ранее сообщалось, что Надежда Савченко на той неделе якобы занесла в зал парламента три гранаты и пистолет. Народный депутат, представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявляла, что депутата Надежду Савченко вывели из сессионного зала Верховной Рады, поскольку при ее участии возникла некая угрожающая ситуация.

Сама же Савченко позже рассказала, что в парламенте она была с наградным оружием.