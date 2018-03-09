Смертельная авария в Польше: в МИД подтвердили гибель двух украинцев (фото, видео)

По данным Марьяны Бецы, консулы оказывают помощь пострадавшим гражданам и их родственникам.

В Польше в результате ДТП погибли двое украинцев, еще 4 попали в больницу.

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

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«В результате ДТП в Польше 2 граждан Украины погибли, четверо граждан находятся в больнице. Искренние соболезнования родным. Консулы оказывают помощь», - отметила она.

По данным польских СМИ, 8 марта вблизи Перемышля микроавтобус с украинцами столкнулся с грузовиком.

Как сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook, всего в микроавтобусе ехали шесть человек. Водитель и пассажир погибли на месте происшествия.

"Другие четыре пассажира были госпитализированы в местные больницы. Один из них был доставлен в Перемышльскую больницу вертолетом спасательной службы. Водитель грузового автомобиля, 42-летний мужчина не пострадал, он был трезв", - говорится в сообщении.

Граждане Украины ехали автобусом из Старой Бирчи. Они работали там строителями, занимались реконструкцией моста. Погибшие не доехали до места назначения около 500 метров.