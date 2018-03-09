В Польше из-за столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли два украинца

Авария произошла на автодороге в направлении Перемышля, вблизи города Бирце.

В Польше 8 марта микроавтобус, в котором находились шестеро украинцев, столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП погибли двое граждан Украины, еще четверо пострадали. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на польское издание Nowiny24.pl.

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Авария произошла на автодороге в направлении Перемышля, вблизи города Бирце.

"Полицейские установили, что Ford, двигаясь в направлении Перемышля, внезапно выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком с прицепом", - говорится в сообщении.

В момент аварии на дороге было скользко и рулить было сложно, сообщили в полиции.

"В автомобиле ехали шесть человек. Водитель и пассажир погибли на месте", - сообщает издание.

Другие четверо пассажиров были госпитализированы в больницы в Перемышле и городе Санки. Один из них находился в тяжелом состоянии, его доставили в больницу Перемышля вертолетом.

Украинцы направлялись в Перемышль из соседнего города Старое Бирце, там они работали строителями.

Ранее УНИАН сообщал, что в Польше в результате столкновения легкового автомобиля с поездом погибли четверо граждан Украины.