Возле метро «Нивки» в Киеве перевернулась бронемашина (фото, видео)

18:35, 06 марта 2018
Происшествия
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В Киеве на мосту перевернулся автомобиль ВСУ / dtp.kiev.ua

Читайте такжеДТП с кортежем Порошенко: пострадавший дедушка оказался бывшим работником МВДКак сообщает «ТСН», автомобиль двигался в сторону выезда из города по крайней левой полосе.

По сообщениям очевидцев, бронемашину якобы подрезал другой автомобиль. Пострадавших в ДТП нет.

В январе сообщалось о ДТП с военными в Донецкой области. Возле города Белицкое военный КРАЗ столкнулся с автобусом который вез шахтеров на работу. Пострадали 17 человек.

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Теги: #Киев#военные#ДТП