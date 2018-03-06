Возле метро «Нивки» в Киеве перевернулась бронемашина (фото, видео)

По сообщениям очевидцев, военную бронемашину якобы подрезал другой автомобиль.

Возле станции метро «Нивки» в Киеве на мосту перевернулся бронеавтомобиль KRAZ Cougar.

Читайте такжеДТП с кортежем Порошенко: пострадавший дедушка оказался бывшим работником МВДКак сообщает «ТСН», автомобиль двигался в сторону выезда из города по крайней левой полосе.

По сообщениям очевидцев, бронемашину якобы подрезал другой автомобиль. Пострадавших в ДТП нет.

В январе сообщалось о ДТП с военными в Донецкой области. Возле города Белицкое военный КРАЗ столкнулся с автобусом который вез шахтеров на работу. Пострадали 17 человек.