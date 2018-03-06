Возле метро «Нивки» в Киеве перевернулась бронемашина (фото, видео)
18:35, 06 марта 2018
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По сообщениям очевидцев, военную бронемашину якобы подрезал другой автомобиль.
В Киеве на мосту перевернулся автомобиль ВСУ / dtp.kiev.ua
Возле станции метро «Нивки» в Киеве на мосту перевернулся бронеавтомобиль KRAZ Cougar.
Читайте такжеДТП с кортежем Порошенко: пострадавший дедушка оказался бывшим работником МВДКак сообщает «ТСН», автомобиль двигался в сторону выезда из города по крайней левой полосе.
По сообщениям очевидцев, бронемашину якобы подрезал другой автомобиль. Пострадавших в ДТП нет.
В январе сообщалось о ДТП с военными в Донецкой области. Возле города Белицкое военный КРАЗ столкнулся с автобусом который вез шахтеров на работу. Пострадали 17 человек.
В центре столичного путепровода перевернулся бронеавтомобиль
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