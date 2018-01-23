В Донецкой области военный грузовик столкнулся с автобусом с шахтерами, 17 человек пострадали

Возле города Белицкое Донецкой области столкнулись военный КрАЗ с автобусом, который вез шахтеров на работу. В результате ДТП пострадали 17 горняков.

Читайте такжеСмертельный переход: половина ДТП в Украине происходит на "зебрах" (видео)"17 шахтеров обратились в больницу. Ведется расследование", - написал в соцсети руководитель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

Напомним, вчера, 22 января, в Донецкой области на шахте произошла вспышка метана - обгорели восемь горняков.