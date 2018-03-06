В Одессе возле "Привоза" произошла стрельба

Иностранец, выезжая с парковки, отказался платить, мотивируя это тем, что простоял совсем недолго.

В Одессе возле рынка "Привоз" произошла стрельба.

Об этом сообщает "Думская". Полиция расследует инцидент, произошедшей вечером 5 марта.

Как сообщили в полиции, иностранец, выезжая с парковки на углу Пантелеймоновской и Екатерининской улиц, отказался платить, мотивируя тем, что простоял совсем недолго. Охрана применила силу. Потерпевший вызвал на помощь друга, который открыл стрельбу из травматического оружия.

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Отмечается, что после стрельбы иностранец вместе с другом уехали со стоянки. Сейчас полиция их разыскивает.

Ранее в Броварах произошла стрельба – пострадали двое мужчин.