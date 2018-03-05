В Броварах произошла стрельба – пострадали двое мужчин

Стрельба возникла в результате ссоры между двумя мужчинами и компанией молодежи.

В городе Бровары Киевской области правоохранители задержали 20-летнего парня, который ранил из травматического пистолета двух мужчин.

Читайте такжеЗадержан один из участников стрельбы в Коростене, в результате которой погиб человекКак сообщает пресс-служба нацполиции Киевской области, ночью на спецлинию 102 поступило сообщение о стрельбе в Броварах, в результате которой пострадали двое мужчин, а виновник скрылся.

По горячим следам сотрудники патрульной полиции задержали подозреваемого, им оказался 20-летний местный житель. Во время поверхностного осмотра в сумке молодого человека правоохранители обнаружили оружие – предварительно стартовый пистолет, переделанный для стрельбы резиновыми пулями. Орудие преступления изъято и направлено на экспертизу.

«Как выяснилось, накануне между мужчинами (45 и 47 лет) и компанией молодежи возникла словесная перепалка. Парень достал пистолет и сделал несколько выстрелов. Пострадавших с телесными повреждениями доставили в больницу», - отмечается в сообщении.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Злоумышленник находится в СИЗО, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, 5 февраля в Киеве неподалеку от станции метро «Осокорки» в результате дорожного конфликта произошла стрельба. Ранения получили двое мужчин.