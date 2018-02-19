В Марьинке военный застрелил сослуживца - СМИ

Между военными возник конфликт, который завершился стрельбой.

Вечером 18 февраля в Марьинке (Донецкая область) военнослужащий застрелил сослуживца.

По данным источника LB.ua, между двумя военнослужащими части А-0409 (30-ая отдельная механизированная бригада) возникла ссора, во время которой один из них взял автомат Калашников и застрелил второго. Что стало поводом для конфликта, пока устанавливается. Стрелявший военнослужащий задержан.

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Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

Ранее в штабе АТО сообщили о гибели украинских морпехов, тела которых были найдены в месте проживания. Позже СМИ сообщили, что в 36 бригаде морской пехоты ВМС ВС Украины вчера произошло ЧП — два бойца бригады расстреляли четверых своих сослуживцев.