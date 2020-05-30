За сутки в мире выявлено почти 117 тысяч новых больных коронавирусом

Всего в мире с начала эпидемии зафиксировано 5 930 035 инфицированных.

По состоянию на утро субботы, 30 мая, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 365 011 человек. В то же время, выздоровели 2 495 645 человек.

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Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Всего в мире с начала эпидемии зафиксировано 5 930 035 инфицированных. Прирост числа заразившихся за сутки составил 116,9 тыс. лиц. Больше всего в мире смертей зафиксировано в США – 102 836 человек, в Великобритании – 38 243, Италии – 33 229, Франции – 28 717, Испании – 27 121 и в Бразилии – 27 878.

Странами с наибольшим распространением коронавируас остаются США (1 747 087), Бразилия (465 166), Россия (387 623), Великобритания (272 607), Испания (238 564), Италия (232 248), Франция (186 923), Германия (182 922), Индия (173 763) и Турция (162 120). Таким образом, США остаются лидером по количеству зараженных, умерших и тех, кто выздоровел (406 446) от коронавируса.

Ранее УНИАН сообщал, что США установили антирекорд по количеству смертей от коронавируса в мире.

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