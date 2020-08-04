Названы пять женских профессий, наносящих вред здоровью

Сидячая работа и необходимость сидеть за компьютером не приводят ни к чему хорошему. И довольно часто у женской профессии бывают сложности.

Профессиональные болезни не редкость. В современном мире рамки между мужскими и женскими профессиями начинают стираться, но тем не менее существуют специальности, которые занимают преимущественно или женщины, или мужчины.

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В частности, если говорить о «женских» профессиях, которые не очень полезны для здоровья, то их существует несколько. Причем это не всегда работа на вредном производстве, а вполне, казалось бы, безобидные специальности, пишет medikforum.

Учителя

Преподаватели в школах, вузах и колледжах часто женского пола. Думать, что эта работа не нанесёт вред здоровью, глупо. Провоцирующим изменения в организме фактором здесь становится стресс. Проблемы из-за учеников, родителей оказывают негативное влияние на психическое состояние учителя. А постоянные нагрузки на голос (людям этой профессии приходится много говорить) вызывают ангины, фарингиты, ларингиты. Длительные разговоры вызывают иссыхание слизистой, напряжение связок, ослабляет защитные функции. В итоге вирусы с лёгкостью проникают в организм. С этими же проблемами со здоровьем сталкиваются, например, операторы кол-центров, которым приходится работать с недовольными клиентами и много говорить.

Стюардессы

Борпроводницами мечтают быть многие девушки и даже парни. Но романтики в этой профессии меньше, чем вреда на здоровье. Шумные пассажиры вызывают стрессы, а смены часовых поясов нарушают у людей этой профессии биологические ритмы. Добавьте сюда резкую смену погодных условий в разных городах и странах, перепады давления на высоте, ненормированный график и постоянное пребывание на ногах и получите максимум вреда для состояния здоровья и самочувствия. Возникают заболевания нервной, эндокринной, пищеварительной и репродуктивной систем.

Официанты

К данной профессии тоже применим вред от общения с клиентами (нередко возникают стрессовые ситуации). Но есть и другие факторы риска. К ним можно отнести ношение формы. Например, часто официанты вынуждены работать в неудобной обуви или стесняющей одежде. Также им приходится носить тяжёлые подносы с едой и напитками, отчего возникает серьезная нагрузка на хрупкие женские плечи.

Журналист/сотрудница офиса

Сидячая работа и необходимость сидеть за компьютером не приводят ни к чему хорошему. И довольно часто у женской профессии бывают сложности. Набор текста вызывает туннельный синдром, а от монитора портится зрение. Нагрузка на спину и нижние конечности колоссальная, так как женщина должна сидеть весь день на одном месте. Порой не спасают даже зарядки и спорт по вечерам.

Актрисы

Нервная система представительниц этой женской профессии находится на пределе. Актрисы работают не по графику, постоянно стрессуют, недоедают, зарабатывая гастриты и другие проблемы с пищеварением. Нередко им приходится усиленно работать во время съемок, проявлять небывалые физические нагрузки, от чего возможны травмы, простуды, другие болезни.

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