ВОЗ назвала популярный метод защиты от коронавируса вредным и неэффективным

ВОЗ также не рекомендует распылять дезинфицирующие вещества на улицах, потому что из-за контакта с грязью они перестают действовать.

Распыление или фумигация дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективны в случае с коронавирусом.

Читайте такжеНельзя расслабляться: в ВОЗ призвали готовиться ко второй волне коронавируса

Об этом сообщили в Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает medikforum.По данным ВОЗ, такой метод защиты от COVID-19 не оказывает необходимого воздействия вне зон прямого попадания веществ. Кроме того, это может вызвать повреждение глаз, органов дыхательной системы и раздражение кожных покровов. "Распыление на людей (например, в коридорах, кабинетах или других помещениях) не рекомендуется ни при каких обстоятельствах. Это может быть вредно с физической и психологической точки зрения и не уменьшит распространение инфекции зараженным человеком воздушно-капельным путем или при прямом контакте", - сказано в сообщении.

Отмечается, что распыление дезинфицирующих средств на людей может привести к раздражению глаз и кожи, бронхоспазму, тошноте и рвоте.

Там также не рекомендуют распылять дезинфицирующие вещества на улицах, потому что из-за контакта с грязью они перестают действовать. "Если нужно продезинфицировать какие-либо поверхности, лучше делать это с помощью тряпки, которая пропитана специальными средствами. Перед этим следует щеткой или скребком удалить остатки органических загрязнений", - говорится в сообщении ВОЗ.

Как сообщал УНИАН, по последним данным, в мире выявили более 4,5 млн случаев заражения, свыше 307 тыс. человек умерли.