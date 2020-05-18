ВОЗ назвала популярный метод защиты от коронавируса вредным и неэффективным
Распыление или фумигация дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективны в случае с коронавирусом.
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Об этом сообщили в Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает medikforum.По данным ВОЗ, такой метод защиты от COVID-19 не оказывает необходимого воздействия вне зон прямого попадания веществ. Кроме того, это может вызвать повреждение глаз, органов дыхательной системы и раздражение кожных покровов. "Распыление на людей (например, в коридорах, кабинетах или других помещениях) не рекомендуется ни при каких обстоятельствах. Это может быть вредно с физической и психологической точки зрения и не уменьшит распространение инфекции зараженным человеком воздушно-капельным путем или при прямом контакте", - сказано в сообщении.
Отмечается, что распыление дезинфицирующих средств на людей может привести к раздражению глаз и кожи, бронхоспазму, тошноте и рвоте.
Там также не рекомендуют распылять дезинфицирующие вещества на улицах, потому что из-за контакта с грязью они перестают действовать. "Если нужно продезинфицировать какие-либо поверхности, лучше делать это с помощью тряпки, которая пропитана специальными средствами. Перед этим следует щеткой или скребком удалить остатки органических загрязнений", - говорится в сообщении ВОЗ.
Как сообщал УНИАН, по последним данным, в мире выявили более 4,5 млн случаев заражения, свыше 307 тыс. человек умерли.
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