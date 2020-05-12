В США работают над 8 потенциальными вакцинами от коронавируса

Одна из вакцин уже проходит клинические испытания.

В Соединенных Штатах Америки в настоящее время разрабатывается как минимум 8 потенциальных вакцин от коронавируса.

Об этом заявил во время видеослушаний в Сенате ведущий эпидемиолог США доктор Энтони Фаучи, передает "РБК-Украина".

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Он выразил надежду, что по итогам клинических испытаний хорошие результаты покажут сразу несколько препаратов.

"У нас много кандидатов, и мы надеемся, что у нас будет много победителей. Другими словами, это несколько ударов по воротам", - подчеркнул ученый.

Фаучи добавил, что на данный момент только одна вакцина проходит клинические испытания. При этом он не указал название препарата.

Как сообщал УНИАН, переболевший COVID-19 премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ожидает создания вакцины от коронавируса. Впрочем, отметил политик, гарантировать, что такая будет, сейчас нельзя.