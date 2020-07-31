Китайские хакеры пытались похитить данные о разработке вакцины против COVID- 19 в США

Хакеры "провели разведку" против компьютерной сети компании Moderna, объявившей о начале работы над вакциной в январе.

Хакеры, связанные с правительством Китая, пытались похитить данные у американской биотехнологической компании Moderna, которая разрабатывает вакцину от коронавируса в США.

Об этом сообщает Reuters.

Министерство юстиции США обнародовало обвинительный акт в отношении двух граждан Китая, которых подозревают в трех атаках с целью получить доступ к медицинским исследованиям. Они «провели разведку» против компьютерной сети компании Moderna, объявившей о начале работы над вакциной в январе. Компания поддерживала связь с ФБР и была уведомлена о подозреваемой «разведывательной деятельности» против нее.

Читайте такжеСША не исключают поставок вакцин от коронавируса за границу

В обвинительном заключении Минюста утверждается, что Ли Сяоюй и Донг Цзяжи на протяжении 10 лет совершали хакерские атаки, а недавняя кибератака затронула медицинские исследования по COVID-19.

Федеральное правительство США поддерживает разработку вакцины Moderna почти на 500 миллионов долларов и помогает компании с клиническими испытаниями с участием до 30 тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, фармакологическая компания Moderna в США приступила к последней, третьей стадии клинических испытаний вакцины mRNA-1273. Вакцину планируют применить против нового коронавируса.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram