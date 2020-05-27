В израильской клинике создали тестовую палату для испытаний новейшей технологии лечения (видео)
12:04, 27 мая 2020Зарубежные новости
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Теперь такая комната учит медиков работать с аппаратами искусственной вентиляции легких.
В клинике надеются, что такая разработка поможет улучшить лечение уже в будущем \ newsru.co.il
В одной из израильских клиник создали комнату симуляции, чтобы выбирать наилучшие способы лечения.
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Как говорится в сюжете ТСН, вместо пациентов в умной палате - манекены и специально обученные люди. В настоящее время в ней тестируют оборудование, которое могут использовать для помощи больным коронавирусом, например, умного робота, способного обеспечивать дистанционное взаимодействие врача с больным.
Теперь такая комната учит медиков работать с аппаратами искусственной вентиляции легких.
В клинике надеются, что такая разработка поможет оказывать лучшую помощь уже в будущем.
В израильской клинике создали тестовую палату, чтобы испытать новейшие технологии лечения
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