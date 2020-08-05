Миру придется сражаться с коронавирусом четыре года - бывший врач ВОЗ

Мировому сообществу придется бороться с COVID-19, по крайней мере, в течение следующих четырех лет.

Борьба с коронавирусом затянется на годы, поскольку пандемия медленно перемещается от одной точки в другую.

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Об этом заявил бывший врач Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Лэрри Бриллиант. Он известен тем, что помогал истребить оспу в разных странах. Он уверяет, что человечеству придется сражаться с COVID-19, по крайней мере, в течение следующих четырех лет. Тем не менее, все будет не так уж и беспросветно, поскольку именно в этот период ожидается появление эффективных вакцин.

Между тем главный эпидемиолог Америки доктор Энтони Фаучи заявил, что страна должна сбить суточное количество заболевающих COVID-19 ниже отметки в 10 тыс. человек. По его мнению, если в течение следующего месяца не удастся добиться резкого падения числа новых инфекций, то осенью Америку ждет «очень плохая ситуация». Когда численность заболевающих в первый раз начала снижаться на территории США в мае, длительное время эта цифра не превышала 20 тыс., сообщает medikforum со ссылкой на The Daily Mail.

Однако в тот момент пандемия бушевала преимущественно на северо-востоке страны. По словам доктора Фаучи, даже 20 тыс. новых случаев в день это не слишком «хорошая основа». Сегодня в США регистрируется около 60 тыс. заболевающих коронавирусом в сутки, и по этому показателю Америка на безоговорочном первом месте.

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