Ученые в тупике: люди начали заражаться гепатитом от крыс

Исследователи не понимают, как именно это происходит и чем лечить больных крысиным гепатитом Е, который ранее не встречался у человека.

Люди начали заражаться вирусом гепатита Е, который обычно поражает только крыс. Как именно это происходит - ученые пока не понимают.

Как пишет CNN, ряд таких случаев зафиксирован в Гонконге.

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Так, еще в 2018 году в университете Гонконга столкнулись с необычным пациентом: 56-летний мужчина оказался инфицирован крысиным гепатитом Е, который никогда ранее не встречался у человека.

С тех пор еще 10 жителей Гонконга дали положительный результат на крысиный гепатит. Последний случай был зарегистрирован 30 апреля 2020 года у 61-летнего мужчины, которого госпитализировали с нарушением функции печени.

За почти 2 года ученые так и не поняли, как люди заражаются крысиным штаммом гепатита. Последний случай особенно озадачил их, ведь в доме 61-летнего мужчины не были обнаружены ни крысы, ни их экскременты, а сам он в последнее время никуда не ездил.

Неизвестным остается для медиков также то, как долго длится инкубационный период болезни - то есть когда у пациентов начинают проявляться симптомы после заражения. Также исследователи все еще пытаются найти лечение, так как препарат, который используется для лечения человеческого варианта гепатита Е, дал неоднозначные результаты на пациентах с крысиным гепатитом.

Эксперты считают, что это проблема не недавняя, да и касается она не только Гонконга. Крысиным гепатитом могут заразиться люди и в других странах. На данный момент просто об этом неизвестно, поскольку никто не проверяет.

Как сообщал УНИАН, ученые нашли у летучих мышей еще один вирус, родственный с коронавирусом COVID-19. Команде исследователей удалось обнаружить геномы вируса в организме животных, один из них почти идентичен штамму SARS-CoV-2 - вируса, вызвавшего страшную пандемию.