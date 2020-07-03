Немецкий диетолог рассказал, каким должен быть завтрак, если хочется похудеть

Диетолог Томас Майкл Платцер констатирует: идеально, если завтрак содержит три составных компонента, включающих важнейшие для организма питательные вещества.

Немецкий диетолог Томас Майкл Платцер считает, что первый прием пищи за день должен содержать три «строительных блока»: пищевые волокна, белок, здоровые жиры. По словам специалиста, такой вариант завтрака оптимален, даже если хочется похудеть.

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Тосты с авокадо, жареные яйца, смузи или овсянка – какой завтрак лучше для похудения? Этот вопрос все еще остается спорным среди многочисленных экспертов и фитнес-блогеров. Диетолог Томас Майкл Платцер констатирует: идеально, если завтрак содержит три составных компонента, включающих важнейшие для организма питательные вещества.

Пищевые волокна (клетчатка). Богатые ими продукты обеспечивают очень весомое ощущение сытости, что позволяет не думать вновь о еде уже вскоре после завтрака, обходиться без дополнительных перекусов вплоть до обеда. Одновременно они стимулируют работу пищеварительной системы, улучшают состояние кишечного тракта, что крайне важно, если хочется похудеть или сохранить вес без набора лишних килограммов.

«Поставщиками клетчатки являются овес и другие цельные зерна, ягоды, бобовые, сырая морковь. Все они отличаются способностью создавать ощущение наполненности желудка, при этом содержа достаточно небольшое количество калорий», - рассказал специалист.

Белок. Яйца, орехи, творог, натуральный йогурт, будучи источниками большого количества белка, способствуют наращиванию мышечной массы, ускоряют жировой обмен. То, что нужно, если хочется похудеть.

«Любители позавтракать плотно могут приготовить для себя яичницу-болтунью с грибами или постной ветчиной», - назвал диетолог вариант белкового блюда.

Здоровые жиры. Диетолог рекомендует включать в свои завтраки продукты с высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот – орехи, семена, авокадо. По словам Платцера, полезные жиры, съеденные утром, позволяют потреблять меньше калорий в течение дня. Помимо прочего, они помогают усваивать жирорастворимые витамины А, D, Е и К, обеспечивающие хорошую работу иммунной системы, что имеет значение, когда речь идет о физической форме.

Если утром нет аппетита. По мнению диетолога, пропускать завтрак, когда нет желания принимать пищу, не страшно. Главное, чтобы человек не компенсировал такой пропуск калорийной пищей, бесконтрольно потребляемой в течение дня – известно, что люди, которые не завтракают, часто испытывают повышенный аппетит поздно вечером. Впрочем, подчеркивает специалист, плотный завтрак не поможет похудеть, если на протяжении всего дня также употребляется много калорий.

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