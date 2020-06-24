Немецкие диетологи рассказали, как ужинать и не бояться набрать вес

По словам специалистов, продукты из белой муки, шлифованный рис, фруктовые пакетированные соки, сладости содействуют резкому повышению уровня сахара в крови – и такому же быстрому снижению. Как результат, возникает вспышка голода.

Чтобы ужинать, не боясь набрать вес, необходимо придерживаться меню, которое бы способствовало постоянному, стабильному уровню сахара в крови – это помогает оставаться стройным и без проблем засыпать.

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Таким советом поделились диетологи из Германии, передает medikforum со ссылкой на журнал Fit for Fun. По словам специалистов, продукты из белой муки, шлифованный рис, фруктовые пакетированные соки, сладости содействуют резкому повышению уровня сахара в крови – и такому же быстрому снижению. Как результат, возникает вспышка голода.

Их совет относительно ужина таков: чтобы не бояться набрать вес, нужно выбирать богатые белком продукты, овощи и полезные жиры, тогда выделение глюкозы и инсулина будет оставаться в нормальных пределах. Оптимально ужинать такими источниками белка как рыба, нежирная курица, яйца, тофу, соевые продукты, бобовые, орехи.

«Ужин не должен быть исключительно белковым, чтобы не оказывать стимулирующий эффект перед сном. Идеально – это смесь углеводов и белков в пользу белков. Углеводы успокаивают, позволяет организму высвобождать гормон счастья серотонин, способствующий выделению гормона сна мелатонина», - говорят эксперты.

Сильно обработанные или жирные блюда вечером не рекомендуются. Они напрягают пищеварительную систему, мешая хорошо спать. Кроме того, следует воздерживаться от употребления сырой пищи – в этом случае организму приходится слишком много концентрироваться на пищеварении в ночное время, вместо того, чтобы восстанавливать себя.

Какими продуктами полезно ужинать? Немецкие диетологи назвали пищу, стимулирующую жировой обмен, улучшающую наращивание мышц.

Тофу и постное мясо. Содержат высококачественные белки, способствующие росту мышц и стабильному уровню сахара в крови.

Жирная рыба. Ее главная ценность – омега-3 жирные кислоты: они также помогают стабилизировать уровень глюкозы в крови.

Яйца. Содержа много триптофана, оказывают положительное влияние на качество сна. Являются одним из лучших продуктов, укрепляющих мышцы.

Молочные продукты. Благодаря низкому содержанию углеводов и большому количеству белка насыщают в течение длительного времени. Но есть их нужно умеренно.

Авокадо. Ее олеиновая кислота поддерживает потерю веса, защищает от ночных желаний поесть.

Миндаль. Стабилизирует уровень сахара в крови, а его кальций способствует сжиганию жира. На ужин достаточно съесть горсть.

«Вы можете комбинировать эти продукты с большим количеством свежих овощей, листьями салата, содержащими клетчатку углеводами – бобовыми, диким рисом, киноа», - дали совет врачи.

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