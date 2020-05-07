Названы недооцененные причины, ведущие к инсульту

Потребление сладких безалкогольных напитков – одна из недооцененных возможных причин инсульта.

В повседневной жизни людей распространены факторы, ведущие к инсульту, но при этом остающиеся без должного внимания, предупреждают врачи. Они назвали несколько таких причин, которые многие недооценивают.

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Первая в списке таких причин сверхурочная работа. Рабочие нагрузки могут не только отнимать все свободное время, но и портить здоровье. Согласно исследованию, люди, работающие более 55 часов в неделю, имеют на 33% выше риск инсульта, чем работающие 40 часов.

Следующим идет шум. Чем выше средние показатели шума среды обитания человека, тем выше вероятность получить инсульт, нехватка тишины провоцирует повышение уровня воспаления в артериях. Исследователями из Дании было установлено, что риск мозгового удара в возрасте от 65 лет особенно тесно связан с уровнем шума в районе проживания человека. Начиная с 60 децибел, увеличение звукового фона на каждые 10 децибел повышает риск инсульта на 27%.

Потребление сладких безалкогольных напитков – еще одна недооцененная возможная причина инсульта. Наиболее значительно его зависимость от таких напитков выражена у женщин: для них употребление всего двух баночек диетических газированных напитков в день увеличивает вероятность инсульта на 30%.

Среди причин также оказалось колебание веса. Резкое похудение или очень быстрая прибавка веса делает риск инсульта на 41% выше по сравнению со стабильным весом, это показало изучение проблемы специалистами Южной Кореи. По их словам, колебания веса вызывают специфические гормональные изменения, оказывающие негативное действие на состояние сосудов.

Также среди причин врачи назвали грипп. Американскими медиками были обследованы пациенты, госпитализированные с симптомами гриппа. Они обнаружили, что в среднем на протяжении следующих 15 дней после госпитализации риск инсульта у них был на 40% выше, чем у здоровых людей.