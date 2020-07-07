Названа тройка продуктов, улучшающих сон

Миндаль содержит высокие дозы мелатонина, гормона, который регулирует циркадные ритмы. Потребление всего 33 граммов этих семян, подарит необходимое количество магния и кальция, чтобы расслабить мышцы и ускорить засыпание.

К сожалению, зачастую удобной постели, темноты и мягкой подушки недостаточно, чтобы быстро заснуть. Возможно, все дело в питании. Скорректировав его, добавив к привычному рациону некоторые продукты, можно повлиять на качество сна.

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Киви. Этот кислый мохнатый фрукт содержит больше витамина С, чем апельсин. Кроме этого, в составе присутствуют серотонин и антиоксиданты, помогающие улучшать качество сна, передает medikforum.

Миндаль. Миндаль содержит высокие дозы мелатонина, гормона, который регулирует циркадные ритмы. Потребление всего 33 граммов этих семян, подарит необходимое количество магния и кальция, чтобы расслабить мышцы и ускорить засыпание.

Инжир. Инжир – еще один богатый магнием продукт. Дополнительно во фрукте присутствует много клетчатки, которая помогает улучшать чувство насыщения организма, обуздывая ночные перекусы.

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