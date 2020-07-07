Назван простой способ похудеть и держать вес: есть орехи

Медики объясняют: тщательный процесс жевания при употреблении орехов, их высокое содержание клетчатки обеспечивает ощущение сытости и медленное опорожнение желудка.

Тем, кто хочет похудеть, может помочь простой способ – нужно начать правильно использовать орехи, заменив ими перекусы. Такой прием также может замедлить часто наблюдаемое возрастное увеличение веса.

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Многие продукты, употребляемые нами – это настоящие жирные бомбы. Однако они бывают здоровыми и нездоровыми: помогают похудеть и держать вес без набора лишних килограммов, либо, наоборот, мешают.

Одна из проблем современных людей, поддавшихся массовому ожирению, касается перекусов в течение дня, пишет medikforum со ссылкой на журнал BMJ Nutrition, Prevention & Health. Эти закуски дают дополнительные калории и часто повышают уровень сахара в крови, таким образом, препятствуют сжиганию жира.

«Замените свои перекусы горстью орехов – прежде всего, колбаски, картофель фри, чипсы, печенье, другие сладости. Данные исследования говорят: если ежедневно использовать порцию орехов (20 граммов) вместо других перекусов, риск набора килограммов значительно падает», - назвали простой способ держать вес специалисты из Harvard TH Chan Школы общественного здравоохранения.

Медики объясняют: тщательный процесс жевания при употреблении орехов, их высокое содержание клетчатки обеспечивает ощущение сытости и медленное опорожнение желудка. Ореховые волокна обладают свойством связывать некоторые жиры, способствуя их выведению из организма с калом. Жиры самих орехов являются ненасыщенными – они повышают уровень энергии, увеличивая основной обмен веществ, что помогает похудеть и держать вес.

«Используя орехи вместо своих привычных перекусов, можно контролировать вес независимо от факторов употребления алкоголя и физической активности. Мы наблюдали положительное влияние их употребления невзирая на то, много или нет люди занимались спортом, работали в саду, ходили пешком. Тип орехов значения не имеет. Единственное, что важно: придерживаться данного способа длительное время», - рассказали гарвардские исследователи.

Орехи и арахис: идеально для контроля веса. Свежий сырой арахис наименее аллергенный. Его включение в рацион также препятствует увеличению веса, позволяет похудеть. Продукт является отличным средством снижения высокого холестерина, это показало исследование, чьи участники четыре недели съедали по 56 граммов арахиса в день.

Помимо того, он положительно влияет на показатели триглицеридов (жиров в крови). Их уровень обычно становится повышенным при избыточном весе, вследствие нарушения метаболизма жиров и повышает риск тромбоза, атеросклероза, инсульта, сердечного приступа. Ученые рекомендуют есть арахис после употребления жирной пищи.

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