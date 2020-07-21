Ученые разработали новый препарат для лечения рака молочной железы

Этот вид рака трудно лечить химиотерапией, он часто требует хирургического вмешательства.

Ученые разработали новый препарат для лечения одного из самых агрессивных видов онкозаболеваний - тройного негативного рака молочной железы.

Препарат не токсичен и не вызывает серьезных побочных эффектов, в отличие от химиотерапии. Авторами исследования является группа ученых из Университета Арканзаса. Результаты работы они опубликовали в журнале Advanced Therapeutics, пишет "Громадське".

Ученые соединили новый класс наноматериалов для доставки лекарств в организм с уже разработанным препаратом и создали новый нанопористый материал, который нацеливается и убивает раковые клетки, не влияя на здоровья.

Читайте такжеBBC: Оксфордская вакцина от коронавируса безопасна и вызывает реакцию иммунитета

Отмечается, что тройной негативный рак молочной железы - один из наиболее агрессивных и роковых. Его трудно лечить химиотерапией, он часто требует хирургического вмешательства.

"После рака кожи рак молочной железы - наиболее распространенная форма онкозаболеваний в американских женщин. Как мы знаем, тысячи людей умирают от рака груди каждый год. Пациенты с тройными негативными клетками особенно уязвимы ввиду токсический побочный эффект единого согласованного лечения этого типа рака. Мы решили эту проблему путем разработки нового препарата", - рассказал руководитель исследования Хасан Бейзаві.

Сейчас препарат должен еще пройти тесты на эффективность и безопасность.

Как сообщал УНИАН, Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения рака.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram